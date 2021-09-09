В Одесі студент биткою відлупцював водія "швидкої" допомоги

60-річний чоловік отримав травми.
Жахливий інцидент стався на території підстанції "швидкої" допомоги у Валиховському провулку Одеси.
Як повідомляє видання "Думская", там отримав травми 60-річний водій "швидкої" - його побили бейсбольною биткою. Крім того, пошкоджена машина "Деу Ланос", яка належить потерпілому.
Правоохоронці швидко розшукали "бейсболіста". Ним виявився 20-річний студент. Мотиви нападу поки невідомі.
Дії молодого чоловіка кваліфікували за статтею 296 КК України - "Хуліганство".
Нагадаємо, у Дніпрі під суд відправили охоронця одного з ресторанів, який побив відвідувача. За це йому загрожує до восьми років в'язниці.