В Одесі студент биткою відлупцював водія "швидкої" допомоги

60-річний чоловік отримав травми.

Жахливий інцидент стався на території підстанції "швидкої" допомоги у Валиховському провулку Одеси.

Як повідомляє видання "Думская", там отримав травми 60-річний водій "швидкої" - його побили бейсбольною биткою. Крім того, пошкоджена машина "Деу Ланос", яка належить потерпілому.

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Правоохоронці швидко розшукали "бейсболіста". Ним виявився 20-річний студент. Мотиви нападу поки невідомі.

Дії молодого чоловіка кваліфікували за статтею 296 КК України - "Хуліганство".

Нагадаємо, у Дніпрі під суд відправили охоронця одного з ресторанів, який побив відвідувача. За це йому загрожує до восьми років в'язниці.

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