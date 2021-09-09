В Одессе студент битой избил водителя "скорой" помощи

60-летний мужчина получил травмы.
Ужасный инцидент произошел на территории подстанции "скорой" помощи в Валиховском переулке Одессы.
Как сообщает издание "Думская", там получил травмы 60-летний водитель "скорой" — его избили бейсбольной битой. Кроме того, повреждена машина "Дэу Ланос", принадлежащая потерпевшему.
Правоохранители быстро разыскали "бейсболиста". Им оказался 20-летний студент. Мотивы нападения пока неизвестны.
Действия молодого человека квалифицировали по статье 296 УК Украины — "Хулиганство".
Напомним, в Днепре под суд отправили охранника одного из ресторанов, который избил посетителя. За это ему грозит до восьми лет тюрьмы.