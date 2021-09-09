Украина получит еще $ 230 млн от Всемирного банка на борьбу с COVID-19

Украина получит еще $ 230 млн от Всемирного банка на борьбу с COVID-19

Средства должны поступить уже к декабрю.

В четверг, 8 сентября, состоялась встреча министра финансов Сергея Марченко с Региональным директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупа Банерджи. Украина получит 230 млн долларов в декабре 2021 года в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Стороны обсудили соглашение "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине ". Аруп Банерджи отметил, что Банк готов выделить Украине 230 млн долл США в декабре 2021 в рамках глобальной инициативы COVAX", — говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Всемирный банк предоставит Украине 2,5 млрд гривен ($ 90 млн) для развертывания дополнительных возможностей в борьбе с пандемией коронавируса. Это предусмотренного соглашением о начале в Украине проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", которую 18 мая заключил Минздрав и Международный банк реконструкции и развития.

2,5 млрд гривен ($ 90 млн) для развертывания дополнительных возможностей в борьбе с пандемией коронавируса. Это предусмотренного соглашением о начале в Украине проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", которую 18 мая заключил Минздрав и Международный банк реконструкции и развития. В июне правительство Украины и Всемирный банк заключили соглашение на сумму 350 млн долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов. Также Всемирный банк выделяет 200 миллионов долларов на сокращение количества вузов в Украине.

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