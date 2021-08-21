Не хотел одевать трусы: в Одессе голый турист подрался с копом

На пляже мужчина находился без нижнего белья.
В Одессе турист на пляже "Ланжерон" не реагировал на просьбы персонала кафе одеть нижнее белье и рассчитаться за заказ.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
В кафе вызвали полицейских, но мужчина набросился на участкового офицера полиции с кулаками.
"За умышленное нанесение телесных повреждений полицейскому мужчине объявили подозрение по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания", — сказала начальница отделения следственного отдела отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 Анна Войтенко.
Напомним, в Киеве возле метро "Харьковская" разгуливал голый мужчина, прикрывавший заднюю часть тела куском картона, а переднюю — рукой.