Не хотел одевать трусы: в Одессе голый турист подрался с копом

Не хотел одевать трусы: в Одессе голый турист подрался с копом

На пляже мужчина находился без нижнего белья.

В Одессе турист на пляже "Ланжерон" не реагировал на просьбы персонала кафе одеть нижнее белье и рассчитаться за заказ.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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В кафе вызвали полицейских, но мужчина набросился на участкового офицера полиции с кулаками.

"За умышленное нанесение телесных повреждений полицейскому мужчине объявили подозрение по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания", — сказала начальница отделения следственного отдела отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 Анна Войтенко.

Напомним, в Киеве возле метро "Харьковская" разгуливал голый мужчина, прикрывавший заднюю часть тела куском картона, а переднюю — рукой.

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