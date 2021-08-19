В одном из кафе в центре Львова мужчина устроил стрельбу и сбежал

В одном из кафе в центре Львова мужчина устроил стрельбу и сбежал

Впоследствии стрелка удалось задержать.

18 августа в центре Львова в одном из заведений общественного питания посетитель открыл стрельбу и скрылся. К правоохранителям обратился хозяин заведения, который предоставил описание и приметы злоумышленника.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львова.

"Мужчина сообщил, что около 16.30 один из посетителей кафе произвел несколько выстрелов из неизвестного оружия, после чего скрылся. Пострадавших в результате происшествия нет", — рассказали в полиции.

Вскоре на перекрестке улиц Валовой-Галицкой патрульные полицейские обнаружили прохожего, который подпадал под ориентировку и задержали его. С собой мужчина имел предмет, похожий на пистолет и патроны к нему.

После чего на перекрестке улиц валовой-Галицкой патрульные полицейские обнаружили прохожего, который подпадал под ориентировку и задержали его. С собой мужчина имел предмет, похожий на пистолет и патроны к нему.

Личность злоумышленника была установлена. Стрелком оказался 39-летний львовянин. Оружие и боеприпасы правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

"По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание-лишение свободы на срок до семи лет. Злоумышленник задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения", — резюмировали правоохранители.

Напомним:

На Оболони в Киеве нетрезвый 23-летний уроженец Донецкой области и сторонник боевиков "ДНР" из пистолета открыл огонь по прохожим возле ТЦ "Дрим Таун".

по прохожим возле ТЦ "Дрим Таун". Также в Киеве возле станции метро "Дворец спорта" произошла драка со стрельбой, есть раненый.

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