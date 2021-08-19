Мораторий на запрет лекарственных средств в СМИ может обострить проблему самолечения — ИТК

Индустриальный Телевизионный Комитет (ИТК) обратился к Президенту Украины и представителей госучреждений.

ИТК обратился к президенту Украины, председателю Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики, прессекретаря СНБО, председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания и к премьер-министру Украины по поводу решения СНБО от 30 июля 2021 "О состоянии национальной системы здравоохранения "я и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью".

В обращении комитет отметил, что поддерживает инициативу власти позаботиться о качестве и продолжительности жизни украинский, в частности тезис о необходимости минимизации вредного воздействия самолечения на здоровье граждан. Однако там убеждены, что мораторий "приведет к изменению направления маркетинговых бюджетов фармацевтических компаний с рекламного на поиск других сфер продвижения продукции (в частности, через больницы, аптеки и т.д.), увеличение промоактивности, что будет последствиями":

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обострение проблемы самолечения;

лишения граждан надежного источника информации (радио, телевидение);

активизацию неконтролируемой информации о лекарствах через средства Интернета;

изменение статуса ряда лекарственных средств, реклама которых невозможна, на функциональные пищевые добавки, косметические средства, лечебные травы, рекламировать которые не запрещены;

распространение разного рода целительства, мошенничества и тому подобное;

интенсификацию распространение в аптеках информации о лекарственных средствах как средства фармацевтического маркетинга, поскольку размещение информации о товаре в месте его продажи не является рекламой;

провоцирование увеличения объемов выплат дистрибьюторами лекарств гонораров врачам количества выписанных рецептов;

появление ряда новых легальных и нелегальных методов продвижения продукции, последствия применения которых, пока, не известны;

снижение объемов продаж ряда препаратов,

уменьшение оборотных средств дистрибьюторов и аптек,

снижение ассортимента продукции;

рост цен на лекарственные средства.

"Потребитель сможет получить такую информацию в неконтролируемом Интернете или« от родственников и соседей», что гораздо опаснее, чем реклама в СМИ, к содержанию которого предъявляются строгие законодательные требования. Таким образом, введение запрета рекламы лекарств прямо противоречит предусмотренном Конституцией Украины праву на здоровье я, что в развитых странах неразрывно связано с максимальной информированностью пациентов о средствах и методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, — говорится в заявлении.

Там добавили, что еще одним ключевым фактором, демонстрирует ошибочность предложенного мероприятия, является то, что реклама является важным инструментом развития любого рынка предоставления товаров и услуг, и играет важную роль в повышении конкуренции в отрасли. Реклама является одним из важнейших составляющих в обеспечении независимости СМИ, и, как следствие, гарантий свободы слова, которую защищает Конституция Украины.

Напомним, согласно решению СНБО, до 1 января 2024 года, в с целью минимизации вредного воздействия самолечения на здоровье, должно быть введен мораторий в СМИ на рекламу лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

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