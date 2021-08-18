Шарлотка: классический рецепт

В августе на смену изобилию ягод приходит разнообразие фруктов, самыми популярными из которых, без сомнения, являются яблоки.

Их с удовольствием едят свежими, запеченными, в десертах. Мы же предлагаем вам испечь шарлотку – традиционный пирог с яблоками.

Шарлотка – один из самых популярных летних пирогов. Нежная, воздушная, ароматная, с легкой кислинкой – идеальный вариант для летней выпечки.

Ингредиенты:

1 стакан муки

1 стакан сахара

3 яйца

3-4 яблока

сливочное масло

панировочные сухари

молотая корица

Приготовление

Яйца взбить с сахаром до устойчивой пены, всыпать просеянную муку и аккуратно вымешать. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны.

Очищенные от сердцевины яблоки нарезать небольшими ломтиками и приправить корицей.

На дно смазанной сливочным маслом и притрушенной панировочными сухарями формы налить немного теста, выложить на него приготовленные яблоки и залить оставшимся тестом.

Выпекать 45-50 минут при 180°С.

На заметку

После выпекания поверхность остывшей шарлотки можно притрусить сахарной пудрой.

Яблоки лучше использовать кисло-сладкие. В зависимости от сорта яблок и их сладости регулируйте норму сахара.

Чтобы разнообразить выпечку, в качестве начинки используйте груши, сливы, абрикосы, персики, вишню. Фрукты берите плотные, не переспевшие.

Зимой шарлотку можно испечь с изюмом и курагой.

Тесто при желании ароматизируйте ванилином.

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