Шарлотка: классический рецепт

В августе на смену изобилию ягод приходит разнообразие фруктов, самыми популярными из которых, без сомнения, являются яблоки.
Их с удовольствием едят свежими, запеченными, в десертах. Мы же предлагаем вам испечь шарлотку – традиционный пирог с яблоками.
Шарлотка – один из самых популярных летних пирогов. Нежная, воздушная, ароматная, с легкой кислинкой – идеальный вариант для летней выпечки.
Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- 1 стакан сахара
- 3 яйца
- 3-4 яблока
- сливочное масло
- панировочные сухари
- молотая корица
Приготовление
Яйца взбить с сахаром до устойчивой пены, всыпать просеянную муку и аккуратно вымешать. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны.
Очищенные от сердцевины яблоки нарезать небольшими ломтиками и приправить корицей.
На дно смазанной сливочным маслом и притрушенной панировочными сухарями формы налить немного теста, выложить на него приготовленные яблоки и залить оставшимся тестом.
Выпекать 45-50 минут при 180°С.
На заметку
После выпекания поверхность остывшей шарлотки можно притрусить сахарной пудрой.
Яблоки лучше использовать кисло-сладкие. В зависимости от сорта яблок и их сладости регулируйте норму сахара.
Чтобы разнообразить выпечку, в качестве начинки используйте груши, сливы, абрикосы, персики, вишню. Фрукты берите плотные, не переспевшие.
Зимой шарлотку можно испечь с изюмом и курагой.
Тесто при желании ароматизируйте ванилином.
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