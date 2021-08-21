В Днепре в ОГА на День Независимости будут прививать от COVID

Вакцинироваться смогут все желающие.
В Днепре во время празднования Дня Независимости все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Днепровской ОГА.
Вакцинироваться можно в здании облгосадминистрации. Там в большом зале на первом этаже расположен пункт прививки. Чередовать будут две мобильные бригады.
Центр массовой иммунизации будет работать 24 августа — с 8:00 до 17:00. Прививки делать или американским препаратом Comirnaty от Pfizer, или китайским CoronaVac. Вакцину можно выбрать самостоятельно.
"Жители Днепропетровской области смогут не только веселиться и праздновать. Но и совместить приятное с полезным", — отмечают в департаменте здравоохранения ОГА.
Как сообщалось, в Украине с начала компании вакцинации от COVID-19 сделали более 8 млн прививок: первую дозу препарта получили — 5032720, а полностью иммунизированы — 3066426 человек.