В Днепре в ОГА на День Независимости будут прививать от COVID

В Днепре в ОГА на День Независимости будут прививать от COVID

Вакцинироваться смогут все желающие.

В Днепре во время празднования Дня Независимости все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Днепровской ОГА.

Вакцинироваться можно в здании облгосадминистрации. Там в большом зале на первом этаже расположен пункт прививки. Чередовать будут две мобильные бригады.

Центр массовой иммунизации будет работать 24 августа — с 8:00 до 17:00. Прививки делать или американским препаратом Comirnaty от Pfizer, или китайским CoronaVac. Вакцину можно выбрать самостоятельно.

"Жители Днепропетровской области смогут не только веселиться и праздновать. Но и совместить приятное с полезным", — отмечают в департаменте здравоохранения ОГА.

Как сообщалось, в Украине с начала компании вакцинации от COVID-19 сделали более 8 млн прививок: первую дозу препарта получили — 5032720, а полностью иммунизированы — 3066426 человек.

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