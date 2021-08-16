Как похудеть на арбузной диете: пробуем сбросить 5 кг за 15 дней и не голодать

Как похудеть на арбузной диете: пробуем сбросить 5 кг за 15 дней и не голодать

Похудеть на арбузе возможно? Призываем быть осторожнее с бахчевыми. Дыни тяжело усваиваются и не со всеми продуктами сочетаются. А в арбузе очень много сахара. Подходит ли арбуз для разгрузочных диет, разберемся. Нас консультирует врач-диетолог Ирина Баранова.

Арбузная диета - популярная тема для обсуждений. Одни говорят, что арбузы на 90% состоят из воды, благодаря чему полосатая ягода оказывает мягкое мочегонное действие, избавляя тем самым от отеков и лишней жидкости в организме. Это действительно способствует похудению.

Другие утверждают, что арбуз - очень сладкая ягода, похудеть на которой не удастся.

Сравним арбуз, например, с лимоном по количеству сахаров.

Содержание сахаров в арбузе

Заметим, что фруктоза стимулирует голод. В арбузе она присутствует. Гликемический индекс (ГИ) арбуза высок. Сладкая арбузная мякоть содержит простые сахара и относится к продуктам с ГИ более 70. Поэтому арбуз нужно есть небольшими порциями 200-250 г, сахар в крови поднимется не намного, а если вы съедите за один присест 1 кг арбуза, то и сахара будет 100 г.

Польза арбуза

Ягода богата витаминами (В1, В2, С, РР и А). В арбузе содержится фолиевая кислота, регулирующая жировой обмен и оказывающая противосклеротическое действие.

В состав арбуза входят легкоусвояемые сахара, которые оздоравливают и питают печень.

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Продолжительность диеты и подготовка

Главное для результата арузной диеты - не похудение. Вернее, не только оно. Главное, не утратить полезные вещества и не насытить организм вредными. Например, нитратами.

Если арбуз богат токсичными веществами, связанная жидкость его мякоти уже не является полезной. При снижении веса это особенно опасно, ведь организм, недополучающий свое, начинает доставать из жировых депо годами хранящиеся там токсины, а печень отчаянно пытается их переработать. Если вы нагрузите худеющий организм нитратами, то получите обратный детоксу эффект, а в некоторых случаях, даже отравление.

Выбирайте арбуз правильно - с нитратомером.

Продолжительность арбузной диеты: от 1 до 15 дней.

Снижение веса: от 3 до 5 кг.

Суть и график арбузной диеты

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Начинать арбузную диету следует постепенно.

Первая неделя

Разгрузочные дни чередуются с обычными. Во время разгрузочных дней можно есть только арбуз (не меньше 500-600 г в день), а в обычные дни традиционную диетическую пищу. Это могут быть каши на воде, нежирный творог, кефир, йогурты. Хорошо переносятся салаты из свежих овощей или фруктов (заправленные растительным маслом) и свежеотжатые соки.

Вторая неделя

Начинается пятидневный арбузный марафон без промежуточных дней. Впрочем, специалисты утверждают, что арбузные дни переносятся довольно легко, поскольку сок этой ягоды богат глюкозой и фруктозой, а арбузная мякоть богата пектинами и клетчаткой (они быстро заполняют желудок, давая ощущение сытости). Так что мучительное чувство голода во время арбузной диеты вам не грозит.

Закрепление результата

Сбросить лишний вес – это только половина дела. После арбузной диеты важно удержать завоеванные рубежи. Для этого ни в коем случае нельзя набрасываться на жареное, жирное, копченое и мучное.

В первый день после монодиеты в меню должны присутствовать свежие овощи, фрукты и фреши.

в меню должны присутствовать свежие овощи, фрукты и фреши. На второй день можно ввести в рацион молочнокислые продукты (с невысоким процентом жирности).

можно ввести в рацион молочнокислые продукты (с невысоким процентом жирности). Третий день посвящен кашам.

посвящен кашам. На четвертый – допускается отварное мясо, рыба, яйца и свежие овощи. При этом важно следить за размерами порций – во время выхода из диеты они должны быть в два раза меньше, чем обычно.

Запрещенные продукты

Консервы, копчености, соления, сладости, мучные изделия.

Противопоказания

Людям с больными почками к арбузной диете следует относиться с большой осторожностью, так как употребление большого количества арбузов может спровоцировать почечную колику. Чтобы этого не случилось, перед началом арбузной диеты следует сделать УЗИ почек и посоветоваться со своим лечащим врачом. Противопоказана арбузная диета и людям, недавно перенесшим операцию, беременным женщинам, а также пациентам с диагнозом сахарный диабет.

"К арбузным дням в качестве разгрузочных, особенно, если вы гипотоник, прибегать нужно очень осторожно. Арбузная диета в течение недели попросту подорвет обмен веществ — его скорость снизится из-за отсутствия в рационе белков, являющихся основой синтеза гормонов и ферментов. К тому же при снижении калорийности рациона ниже 700 ккал угнетается деятельность щитовидной железы, которая поддерживает баланс обменных процессов", - говорит диетолог.

Также специалист добавляет, что за 7-10 дней арбузной диеты большая часть из заявленных 5-6 кг будет составлять воду, а не жир, а ее запасы вновь пополнить очень просто. Так что килограммы вернутся.

Важно!

Во время арбузной диеты следите за своим самочувствием. При головокружениях, появлении ощущения слабости, тошноты, быстрой утомляемости или синдрома раздраженного кишечника немедленно обратитесь за советом к своему лечащему врачу, возможно, вам придется приостановить диету.

Арбузная диета Понедельник Не менее 600 г арбузной мякоти в течение дня (можно больше). Вторник Завтрак: овсяная каша на воде с медом. Обед: 100 г творога + 1-2 персика. Ужин: овощной салат + кусочек ржаного хлеба. Перед сном 1 спелая груша. Среда Не менее 600 г арбузной мякоти в течение дня Четверг Завтрак: салат из свежих фруктов. Обед: 100 г овсянки + 200 г арбуза. Ужин: овощной салат с кусочком ржаного хлеба и 100 г творога. Перед сном 1 яблоко. Пятница Не менее 600 г арбузной мякоти в течение дня. Суббота Завтрак: овсяная каша на воде с медом. Обед: 100 г творога + салат из помидоров. Ужин: отварные овощи с кусочком ржаного хлеба + мякоть арбуза. Перед сном 1 персик. С воскресенья по четверг Не менее 600 г арбузной мякоти в течение дня. Пятница Завтрак: 1 морковь, натертая на терке + 2 персика. Обед: овощной суп (без жира) и крупное яблоко. Ужин: арбуз. Суббота Литр кефир или натурального йогурта выпить в течение дня. Арбуз в неограниченных количествах. Воскресенье Завтрак: овсяная каша на воде с медом. Обед: овощной суп + кусочек хлеба с отрубями. Ужин: овсянка с медом + арбуз. Перед сном 2 персика. Понедельник Завтрак: салат из овощей с ржаным хлебом, 1 яйцо. Обед: 100 г отварной рыбы + салат. Ужин: арбуз. Перед сном 1 груша.

Наталья Винник

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