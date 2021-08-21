На Донбассе прогремел взрыв: есть жертвы

Трагедия произошла на частном дворе.
На Донбассе в частном жилом доме прогремел взрыв. Погиб человек.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Спасатели выяснили, что житель дома во дворе пытался самостоятельно разобрать неизвестный предмет.
В результате взрыва погиб мужчина и пострадала женщина. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Киеве на частном дворе прогремел взрыв. На месте происшествия выяснилось, что неизвестные лица бросили во двор предмет, похожий на гранату "Ф-1".