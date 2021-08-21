На Донбассе прогремел взрыв: есть жертвы

На Донбассе прогремел взрыв: есть жертвы

Трагедия произошла на частном дворе.

На Донбассе в частном жилом доме прогремел взрыв. Погиб человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Спасатели выяснили, что житель дома во дворе пытался самостоятельно разобрать неизвестный предмет.

В результате взрыва погиб мужчина и пострадала женщина. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Киеве на частном дворе прогремел взрыв. На месте происшествия выяснилось, что неизвестные лица бросили во двор предмет, похожий на гранату "Ф-1".

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