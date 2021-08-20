В Украине выросла стоимость меда: сколько просят за литр

В Украине выросла стоимость меда: сколько просят за литр

Объемы производства меда сократились.

Цена на мед в 2021 году выросла на 20%.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Причина увеличения стоимости то, что в части регионов много пчел умерло от заморозков. Кроме того, непогода истребила некоторые растения-медоносы. Поэтому объемы производства меда в этом году сократились почти на половину, что повлияло на его стоимость.

Дороже сейчас продают акациевый и липовый. За литр просят 200-300 гривен. Подсолнечный мед стоит от 150 гривен за литр.

Как сообщалось, эксперты прогнозируют подорожание яиц на украинских рынках и в магазинах. Аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса прогнозируют, что яйца будут дорожать до новогодних праздников. По словам экспертов, основа причина роста стоимости — это уменьшение производства. По данным Госстата, в этом году оно сократилось на 15%.

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