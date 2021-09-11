Дмитро Гордон похизувався помітно підрослими донечками-красунями

Ведучий зачарував сімейною світлиною.
Український телеведучий та журналіст Дмитро Гордон, який нещодавно зізнався, як ставиться до хейтерів, похизувався своїми донечками-красунями.
Знаменитість на своїй сторінці в Instagram опублікував знімок, на якому він позує разом з Сантою та Алісою. На фото усміхнений батько обіймає своїх донечок. А щасливі дівчатка тим часом сидять на колінах у свого тата.
До речі, обличчя найменшої донечки Ліани зірка приховує. Він практично не ділиться світлинами, на яких вона зображена. Якщо вже й показує, то лише ті, де не видно її обличчя.
"Гарних вихідних!" - підписав допис Дмитро.
Шанувальники ж своєю чергою засипали сімейство компліментами в коментарях. Хоча без жартів не обійшлося:
- Дмитре, ви зліва?
- Дмитре, це ваші сини?
- Дмитре, а чому ваша усмішка надто дивна?
Нагадаємо, Дмитро Гордон часто тішить своїх шанувальників різними світлинами. Нещодавно він опублікував знімок, на якому він позує на тлі моря з оголеним торсом. Фани порівняли його з Посейдоном.