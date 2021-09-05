Дмитро Гордон зізнався, як ставиться до хейтерів

Ведучого хейтять через його жарти над собою.

Український телеведучий та журналіст Дмитро Гордон, якого нещодавно порівняли з Посейдоном, розповів про своє ставлення до хейтрів.

Дмитро вже давно став зіркою мемів в Мережі. Він полюбляє пожартувати над собою, та й юзери це постійно роблять. Однак, не всі сприймають ці жарти. Деякі фоловери хейтять його через це. Однак, Гордон зізнався у програмі "Світське життя", що не сприймає їхні слова.

"Я добре усвідомлюю, що я крутий, і я найкращий", - поділився своїми думками Дмитро.

Зазначимо, що ведучий отримав чималу популярність в Мережі завдяки мемам. В нього навіть є власний мерч з його жартами. Окрім цього, він випустив серію солодощів, де також не забув нагадати про свій фірмовий гумор. Адже, наприклад, його цукерки отримали назву - "Гордон в шоколаді".

Нагадаємо, Дмитро Гордон не лише жартує над собою. Іноді він неабияк може шокувати своїми світлинами разом з дружиною. Нещодавно він спричинив фурор в Мережі знімком з навіпоголеною Олесею.

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