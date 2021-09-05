Ірина Білик поділилася секретом стрункості Софії Ротару

Виконавиця пригадала, як познайомилася із зіркою.

Українська співачка Ірина Білик пригадала, як познайомилася із артисткою Софією Ротару.

У новому випуску програми "Світське життя", ведучою якого стала Наталія Могилевська, виконавиця поділилася, що перша їхня зустріч відбулася на студії запису знаменитості.

"Я вперше побачила Софію Михайлівну у себе на студії. Так вийшло, що вона приїхала записувати пісню. Різне і про тебе говорять, і про мене, і, звичайно, про неї. Але я побачила таку тендітну, дуже добру, зворушливу жінку. Каже: "Ірочко, Боже, ви не дивіться на мене, я ж без гриму". Я кажу: "Та ну, ви що, все гаразд!" – пригадала Ірина.

За словами Білик, Ротару тоді соромилася свого вигляду через те, що схудла. Тоді Ірина поцікавилася секрет стрункості зірки. Виявляється, зірка дуже мало їсть.

"Говорила зі мною, як з донькою: "Ти не повіриш, я їм одне яблучко, готую на всю сім’ю і навіть не куштую". Ми знаємо, який вона має розкішний вигляд, але секрет знаю лише я – нічого не їсти", – зазначила вона.

Нагадаємо, не так давно Ірина Білик розповіла про своє особисте життя. Вона впевнена, що ще зустріне своє кохання.

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