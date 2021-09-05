7-річні доньки Кошового та Ткача навчаються в одному класі

Гумористи від самого початку планували, щоб їхні діти навчалися разом.

Зірки студії "Квартал 95", відомі гумористи Євген Кошовий та Юрій Ткач нещодавно відвели доньок до першого класу.

Дівчатка Серафима та Ліза навчаються в одній школі та в одному класі. У програмі "Світське життя" гумористи поділилися подробицями такого рішення. Так, Ткач розказав, що вони від самого початку планували, щоб їхні діти навчалися разом.

Серафима Кошова та Ліза Ткач / svitske.1plus1.ua

"Звичайно, ця акція була випадково спланована. Так сталося, що і Кошовим, і нам по 7 років, ми спілкуємося, ми ще, здається, в одному "Кварталі 95", я не дуже сильно пам’ятаю, але мені здається. Наші дружини, здається, спілкуються, і, здається, наші доньки теж дружать. Ці фактори злилися в один і народилася ідея знайти на Лівому березі якусь школу, куди можна віддати малих", – жартома відповів комік.

Євген Кошовий та Юрій Ткач / svitske.1plus1.ua

Юрій додав, що до першого класу його донька займалася додатково, де вчилася краще рахувати, читати та писати.

Зі свого боку, Євген Кошовий зазначив, що школа приватна і доньки там займатимуться від ранку і до вечора.

"Вони роблять уроки просто в школі. Тобто, ти не сидиш з ними, не вчиш нічого. Цей період часу вони заняті в школі і лише навчанням", – додав гуморист.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua показала, як зірки відвели своїх дітей до школи. Хтось відвів своїх малюків до навчального закладу вперше, а хтось не встигнув отямитися, як їхні діти перейшли до старших класів.

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