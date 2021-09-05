7-летние дочери Кошевого и Ткача учатся в одном классе

Юмористы изначально планировали, чтобы их дети учились вместе.

Звезды студии "Квартал 95", известные юмористы Евгений Кошевой и Юрий Ткач недавно отвели дочерей в первый класс.

Девочки Серафима и Лиза учатся в одной школе и в одном классе. В программе "Світське життя" юмористы поделились подробностями такого решения. Так, Ткач рассказал, что они изначально планировали, чтобы их дети учились вместе.

Серафима Кошевая и Лиза Ткач / http://svitske.1plus1.ua/

"Конечно, эта акция была случайно спланирована. Так случилось, что и Кошевым, и нам по 7 лет, мы общаемся, мы еще, кажется, в одном "Квартале 95", я не очень сильно помню, но мне кажется. Наши жены, кажется, общаются, и, кажется, наши дочери тоже дружат. Эти факторы слились в один и родилась идея найти на Левом берегу какую-то школу, куда можно отдать малых", — шутя ответил комик.

Евгений Кошевой и Юрий Ткач / http://svitske.1plus1.ua/

Юрий добавил, что до первого класса его дочь занималась дополнительно, где училась лучше считать, читать и писать.

Со своей стороны, Евгений Кошевой отметил, что школа частная и дочери там заниматься с утра и до вечера.

"Они делают уроки прямо в школе. То есть, ты не сидишь с ними, не учишь ничего. Этот период времени они заняты в школе и только обучением", — добавил юморист.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua показала, как звезды отвели своих детей в школу. Кто-то отвел своих детей в учебное заведение впервые, а кто-то не успел опомниться, как их дети перешли в старшие классы.

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