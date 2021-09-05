Ирина Билык поделилась секретом стройности Софии Ротару

Исполнительница вспомнила, как познакомилась со звездой.

Украинская певица Ирина Билык вспомнила, как познакомилась с артисткой Софией Ротару.

В новом выпуске программы "Світське життя", ведущей которого стала Наталья Могилевская, исполнительница поделилась, что первая их встреча состоялась на студии записи знаменитости.

"Я впервые увидела Софию Михайловну у себя на студии. Так получилось, что она приехала записывать песню. Разное и о тебе говорят, и обо мне, и, конечно, о ней. Но я увидела такую хрупкую, очень хорошую, трогательную женщину. Говорит: "Ирочка, Боже, вы не смотрите на меня, я без грима". Я говорю: "Да ну, вы что, все в порядке!" — вспомнила Ирина.

По словам Билык, Ротару тогда стеснялась своего вида из-за того, что похудела. Тогда Ирина поинтересовалась секрет стройности звезды. Оказывается, звезда очень мало ест.

"Говорила со мной, как с дочерью: "Ты не поверишь, я ем одно яблочко, готовлю на всю семью и даже не пробую". Мы знаем, как она выглядит роскошно, но секрет знаю только я — ничего не есть", — отметила она.

Напомним, не так давно Ирина Билык рассказала о своей личной жизни. Она уверена, что еще встретит свою любовь.

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