Дмитрий Гордон признался, как относится к хейтерам

Ведущего хейтят из-за его шуток над собой.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон, которого недавно сравнили с Посейдоном, рассказал о своем отношении к хейтерам.

Дмитрий уже давно стал звездой мемов в Сети. Он любит пошутить над собой, и пользователи это постоянно делают. Однако, не все воспринимают эти шутки. Некоторые фоловеры Хейт его из-за этого. Однако, Гордон признался в программе "Світське життя", что не воспринимает их слова.

"Я хорошо осознаю, что я крутой, и я лучший", — поделился своими мыслями Дмитрий.

Отметим, что ведущий получил немалую популярность в Сети благодаря мемам. У него даже есть собственный мерч с его шутками. Кроме этого, он выпустил серию сладостей, где также не забыл напомнить о своем фирменном юморе. Ведь, например, его конфеты получили название — "Гордон в шоколаде".

Напомним, Дмитрий Гордон не только шутит над собой. Иногда он изрядно может шокировать своими фотографиями вместе с женой. Недавно он вызвал фурор в Сети снимком с полуобнаженной Алесей.

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