Дмитрий Гордон похвастался заметно подросшими дочками-красавицами

Ведущий очаровал семейной фотографией.
Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон, который недавно признался, как относится к хейтерам, похвастался своими дочками-красавицами.
Знаменитость на своей странице в Instagram опубликовал снимок, на котором он позирует вместе с Сантой и Алисой. На фото улыбающийся отец обнимает своих дочерей. А счастливые девочки тем временем сидят на коленях у своего отца.
Кстати, лицо маленькой дочери Лианы звезда скрывает. Он практически не делится фотографиями, на которых она изображена. Если и показывает, то только те, где не видно ее лица.
"Хороших выходных!" — подписал пост Дмитрий.
Поклонники же в свою очередь засыпали семейство комплиментами в комментариях. Хотя без шуток не обошлось:
- Дмитрий, вы слева?
- Дмитрий, это ваши сыновья?
- Дмитрий, а почему ваша улыбка слишком странная?
Напомним, Дмитрий Гордон часто радует своих поклонников различными фотографиями. Недавно он опубликовал снимок, на котором он позирует на фоне моря с обнаженным торсом. Фанаты сравнили его с Посейдоном.