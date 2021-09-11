Дмитрий Гордон похвастался заметно подросшими дочками-красавицами

Ведущий очаровал семейной фотографией.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон, который недавно признался, как относится к хейтерам, похвастался своими дочками-красавицами.

Знаменитость на своей странице в Instagram опубликовал снимок, на котором он позирует вместе с Сантой и Алисой. На фото улыбающийся отец обнимает своих дочерей. А счастливые девочки тем временем сидят на коленях у своего отца.

Дмитрий Гордон с дочерьми / instagram.com/gordondmytro

Кстати, лицо маленькой дочери Лианы звезда скрывает. Он практически не делится фотографиями, на которых она изображена. Если и показывает, то только те, где не видно ее лица.

"Хороших выходных!" — подписал пост Дмитрий.

Поклонники же в свою очередь засыпали семейство комплиментами в комментариях. Хотя без шуток не обошлось:

Дмитрий, вы слева?

Дмитрий, это ваши сыновья?

Дмитрий, а почему ваша улыбка слишком странная?

Напомним, Дмитрий Гордон часто радует своих поклонников различными фотографиями. Недавно он опубликовал снимок, на котором он позирует на фоне моря с обнаженным торсом. Фанаты сравнили его с Посейдоном.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку