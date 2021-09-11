В центре Лондона двое голых мужчин нападали на прохожих

В Лондоне двои обнаженных мужчин избивали прохожих.

В центре Лондона двое раздетых мужчин напали на велосипедиста. Он приостановился у светофора, когда из метро вышла обнаженная парочка, и один из мужчин просто подбежал и ударил его ногой, сбив на землю.

Об этом рассказывает Mirror.

Инцидент произошел у станции метро. Оттуда вышли двое мужчин, один полностью голый, а другой в трусах-боксерках. Они проходили мимо пешеходного перехода, где остановился велосипедист, ожидая пока изменится цвет светофора.

Один из обнаженных мужчин неожиданно и изо всех сил ударил ногой велосипедиста. Тот упал на асфальт, а злоумышленники убежали.

Правоохранители задержали нарушителей. Оказалось что голые мужчины совершили серию нападений на прохожих. Кроме велосипедиста они избили еще одного мужчину на улице.

"Подозреваемые в возрасте 32 и 26 лет, были найдены и арестованы. Оба мужчины были доставлены в больницу соответствии с разделом 3 Закона о психическом здоровье, а потом вернули под стражу. Затем их отпустили под следствие", - говорится в сообщении.

Напомним, что Одессе студент битой избил водителя "скорой" помощи. Правоохранители быстро разыскали "бейсболиста". Им оказался 20-летний студент.

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