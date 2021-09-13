В Харькове голый мужчина нападал на прохожих (видео)

На замечание прохожих мужчина реагировал агрессивно.
В Харькове обнаженный мужчина дефилировал улицам города и нападал на прохожих.
Об этом сообщают в телеграмм-канале "ТРУХА".
Сегодня, 13 сентября, утром на перекрестке улицы Героев Труда и проспекта Тракторостроителей в Харькове ходил голый мужчина.
На замечание прохожих одеться, он реагировал агрессивно и лез драться. Так, по словам очевидцев, мужчина сначала напал на школьника, потом на парня с рюкзаком.
Помахав кулаками, он убежал в неизвестном направлении.
Напомним, что в Лондоне голые мужчины совершили серию нападений на прохожих. Они избили велосипедиста и еще одного человека на улице.