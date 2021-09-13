В Харькове голый мужчина нападал на прохожих (видео)

На замечание прохожих мужчина реагировал агрессивно.

В Харькове обнаженный мужчина дефилировал улицам города и нападал на прохожих.

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Об этом сообщают в телеграмм-канале "ТРУХА".

Сегодня, 13 сентября, утром на перекрестке улицы Героев Труда и проспекта Тракторостроителей в Харькове ходил голый мужчина.

На замечание прохожих одеться, он реагировал агрессивно и лез драться. Так, по словам очевидцев, мужчина сначала напал на школьника, потом на парня с рюкзаком.

Помахав кулаками, он убежал в неизвестном направлении.

В Харькове голый мужчина нападал на прохожих

Напомним, что в Лондоне голые мужчины совершили серию нападений на прохожих. Они избили велосипедиста и еще одного человека на улице.

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