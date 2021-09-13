В Николаевской области мотоциклист столкнулся с бордюром: пассажирка умерла

Водитель не справился с управлением.
В Вознесенске 27-летний водитель, управляя мотоциклом Suzuki по улице Центральной, не справился с управлением и совершил столкновение с бордюром.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
В результате мотоциклист и его 31-летняя пассажирка получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, где женщина впоследствии скончалась.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, в Запорожье двое 11-летних мальчиков попали в ДТП на квадроцихлах.