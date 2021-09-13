В каких странах мира можно ездить с украинскими водительскими правами: список

В каких странах мира можно ездить с украинскими водительскими правами: список

В Европе разрешено ездить с нашими национальными удостоверениями.

Во время поездки за границу на автомобиле нужно учесть много деталей, в частности, действуют ли украинские водительские удостоверения в других странах.

В Европу можно заехать с правами в форме пластиковой карты (розового, желтого и голубого цвета). Старые удостоверения в виде книги не позволят выехать за границу. Об этом сообщает сайт auto.bigmir.net.

Украинские права действуют во всех странах, подписавших Венскую конвенцию о дорожном движении: Австрия, Багамы, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великая Британия, Венесуэла, Гайана, Гана, Греция, Грузия, Дания, Заир, Зимбабве, Израиль, Индонезия, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сейшельские острова, Сенегал, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Венгрия, Узбекистан, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, ЦАР Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Черногория.

В странах, которые не подписали Венскую конвенцию признают только национальные права. Поэтому в них нужно будет либо отказаться от автомобиля, или получать местные права.

В то же время наши удостоверения также действуют в странах, подписавших Женевскую конвенцию. Однако в них надо иметь также международные права, которые выдают в сервисных центрах МВД дополнением к обычной пластиковой карточке.

Чтобы получить международное удостоверение, нужно принести в СЦ МВД копии водительских прав и фотографии размером 3,5х4,5 см. В зависимости от срока, на который выдают международные водительские права, стоимость услуги будет отличаться. Их оформление занимает около недели.

С украинскими и международными правами можно ездить в следующих странах: Австралия, Албания, Алжир, Андорра, Аргентина, Бангладеш, Белиз, Бенин, Ботсвана, Ватикан, Гаити, Гамбия, Гватемала, Гибралтар, Гонконг, Гренада, Доминиканская Республика, Египет, Западное Самоа Индия, Иордания, Ирландия, Исландия, Камбоджа, Канада, Кипр, Киргизия, Китай, Конго, Лаос, Лесото, Ливан, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальта, Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Новая Каледония, Папуа Нова Гвинея, Парагвай, Перу, Руанда, Сан -Люция, Свазиленд, Сент-Винсент и Гренадины, Сингапур, Сирия, США, Сьерра-Леоне, Тайвань, Танзания, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Фиджи, Французская Полинезия, Ямайка, Япония.

Чтобы за границей взять в аренду автомобиль, нужно предъявить загранпаспорт, так как украинские права там не является документом, удостоверяющим личность.

Ранее сообщалось, что нужно знать для путешествия на автомобиле за границу.

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