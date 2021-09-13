Когда будет пик коронавируса в Украине: медики сделали прогноз

Пика волны коронавируса Украина может достичь уже через 2-3 недели, считает иммунолог Борис Донской.

Циркуляция штамма коронавируса "Дельта" привела к новому наплыву больных в Украине. Именно он является причиной бильшенства случаев инфицирования, и поскольку этот вариант вируса является более заразным, то, очевидно, что заболеваемость среди украинцев продолжит расти. Об этом рассказал РБК президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров.

Также читайте Во Львовской и Волынской областях динамика уровня госпитализации больных COVID-19 превысила норму

По его словам, сейчас рост количества новых случаев идет медленнее, чем во время весенней волны, поэтому "очень трудно спрогнозировать, когда мы достигнем пика заболеваемости".

В свою очередь иммунолог Борис Донской также отмечает, что заболеваемость COVID-19 в Украине растет непредсказуемо и неконтролируемо. По его словам, если не предпринимать никаких мер, то пика волны Украина может достичь уже через 2-3 недели.

Борис Донской считает, что Украине удастся снизить уровень смертности от COVID-19, в частности, путем вакцинации пенсионеров и людей из группы риска.

"Если будут вводиться хоть какие-то ограничения, то мы растянем во времени этот рост — возможно, он будет позже и не столь острым. А лучше максимальным темпом привить пенсионеров и людей из групп риска. Тогда мы будем иметь пик заболеваемости, но он не будет эквивалентно выраженный в показателях смертности", — сказал иммунолог.

В Киевской школе экономики конкретных прогнозов о том, когда Украина столкнется с локдаунамы, "красными" зонами и пиком заболеваемости COVID-19, пока нет, сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко. По его мнению, все зависит от того, будут ли в Украине такие же взрывные темпы роста больных, как в Европе.

"Но это, скорее всего, вторая половина октября — конец ноября. Эти полтора месяца будут самыми напряженными в смысле эпидемии", — прогнозирует Юрий Ганиченко.

Напомним, врач Тарас Жиравецький назвал новый специфический симптом COVID-штамма "Дельта".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку