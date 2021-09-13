Когда будет пик коронавируса в Украине: медики сделали прогноз

Пика волны коронавируса Украина может достичь уже через 2-3 недели, считает иммунолог Борис Донской.
Циркуляция штамма коронавируса "Дельта" привела к новому наплыву больных в Украине. Именно он является причиной бильшенства случаев инфицирования, и поскольку этот вариант вируса является более заразным, то, очевидно, что заболеваемость среди украинцев продолжит расти. Об этом рассказал РБК президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров.
По его словам, сейчас рост количества новых случаев идет медленнее, чем во время весенней волны, поэтому "очень трудно спрогнозировать, когда мы достигнем пика заболеваемости".
В свою очередь иммунолог Борис Донской также отмечает, что заболеваемость COVID-19 в Украине растет непредсказуемо и неконтролируемо. По его словам, если не предпринимать никаких мер, то пика волны Украина может достичь уже через 2-3 недели.
Борис Донской считает, что Украине удастся снизить уровень смертности от COVID-19, в частности, путем вакцинации пенсионеров и людей из группы риска.
"Если будут вводиться хоть какие-то ограничения, то мы растянем во времени этот рост — возможно, он будет позже и не столь острым. А лучше максимальным темпом привить пенсионеров и людей из групп риска. Тогда мы будем иметь пик заболеваемости, но он не будет эквивалентно выраженный в показателях смертности", — сказал иммунолог.
В Киевской школе экономики конкретных прогнозов о том, когда Украина столкнется с локдаунамы, "красными" зонами и пиком заболеваемости COVID-19, пока нет, сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко. По его мнению, все зависит от того, будут ли в Украине такие же взрывные темпы роста больных, как в Европе.
"Но это, скорее всего, вторая половина октября — конец ноября. Эти полтора месяца будут самыми напряженными в смысле эпидемии", — прогнозирует Юрий Ганиченко.
Напомним, врач Тарас Жиравецький назвал новый специфический симптом COVID-штамма "Дельта".