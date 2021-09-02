Врач назвал новый специфический симптом COVID-штамма "Дельта"

Мутировавший коронавирус действует на людей иначе, чем предыдущие штаммы.

Штамм коронавируса "Дельта" оказался значительно мощнее "китайского", который привел к пандемии. Он передается значительно быстрее, чаще у пациентов присоединяется бактериальная инфекция, которая не так легко поддается лечению даже сильными антибактериальными препаратами и на 6-7 день заболевания.

Об этом заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецький.

"Часто состояние пациента является компенсированным и в один момент резко ухудшается. Новый симптом — это проблемы с пищеварением. Иногда пациенты описывают такой симптом, как боль в пояснице или мышцах", — рассказал медик на своей странице в Facebook.

По его словам, если больным более 35 лет, то обильное питье жидкости во время болезни не поможет, если не принимать лекарства, даже если у больного температура 37,2 на 6-7 день заболевания.

"К сожалению этот раз британские ученые таки оказались правы, что мутант действует на нас иначе. Слушайтесь советов врачей дома, иначе придется слушаться в больнице", — подытожил Тарас Жиравецький.

Напомним, врач-инфекционист назвал новый первый симптом коронавируса: это не потеря обоняния и вкуса.

Новости мира: ВОЗ добавила новый штамм коронавируса в список потенциально опасных

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку