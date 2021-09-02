Лікар назвав новий специфічний симптом COVID-штаму "Дельта"

Мутований коронавірус діє на людей інакше, ніж попередні штами.

Штам коронавірусу "Дельта" виявився значно потужнішим за "китайського" початківця пандемії. Він передається значно швидше, частіше у пацієнтів приєднується бактерійна інфекція, яка не так легко піддається лікуванню навіть сильними антибактерійними препаратами і на 6-7 день захворювання.

Про це заявив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

"Часто стан пацієнта є компенсованим і в один момент різко погіршується. Новий симптом - це проблеми з травленням. Деколи пацієнти описують такий симптом, як біль у попереку чи м'язах", - розповів медик на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, якщо хворим понад 35 років, то рясне пиття рідини під час недуги не допоможе, якщо не приймати ліки, навіть, якщо у хворого температура 37,2 на 6-7 день захворювання.

"На жаль, цього разу британські вчені таки виявились праві, що мутант діє на нас інакше. Слухайтесь порад лікарів вдома, бо інакше доведеться слухатись у лікарні", - підсумував Тарас Жиравецький.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст назвав новий перший симптом коронавірусу: це не втрата нюху та смаку.

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