У Одесі чоловік зберігав гранати у камері схову супермаркету: "тайник" виявили пильні працівники

Чоловік мав намір продати боєприпаси.

У Одесі в чоловіка виявили 5 гранат. Боєприпаси він поклав до камери схову супермаркету.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.

Боєприпаси 39-річний житель Херсонської області привіз до Одеси на "реалізацію". Дві гранати він поклав у камері схову одного із супермаркетів, інші тримав в орендованій оселі.

Підозрілу сумку у шафі виявили працівники супермаркету і повідомили до поліції. Вибухотехніки, які прибули на виклик, виявили там гранати РГД-5 із запалами до них.

Власника "сховку" правохоронці оперативно розшукали і затримали. Вдома у нього виявили ще кілька боєприпасів. Звідки у нього гранати, поки чоловік не розповів, але зізнався, що привіз їх із Київської області з наміром продати, але не знайшов покупців.

"Фігурантові оголосили підозру за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України, він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі", - повідомив начальник Одеського районного управління поліції №1 Олександр Коцар.

Нагадаємо, що у Херсонській області чоловік через сімейну сварку хотів підірвати гранатою будинок, де проживає його родина.

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