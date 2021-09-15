В Кривом Роге в авто скорой умер 13-летний подросток

Ребенка в больницу медики довезти не успели.

В Кривом Роге по дороге в больницу умер 13-летний подросток. Его медики именно транспортировали в медучреждение, чтобы там ему могли оказать помощь.

Смерть подростка ТСН.ua подтвердили в пресс-службе Криворожского районного управления полиции.

Сообщается, что это произошло вчера, 14 сентября.

"Во время транспортировки 13-летнего подростка во 2-ю горбольницу, он умер в карете скорой помощи. Тело подростка направили на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительной информации, он страдал кишечную непроходимость", — сообщила ТСН.ua пресс-секретарь Криворожской полиции Оксана Лесонен.

Она добавила, что скорую вызвали родные парня.

Напомним, что в Кривом Роге произошел вопиющий случай с предоставлением ургентной медицинской помощи. Подростка со страшными травмами после ДТП отказались принять в больнице для взрослых, а пока везли в "нужной" у парня остановилось сердце, к счастью, медикам скорой удалось его реанимировать.

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