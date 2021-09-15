Почему змеи пережили динозавров: исследование ученых

Небольшого количества рептилий хватило для дальнейшего распространения по планете.

Удар астероида, который привел к вымиранию динозавров, помог змеям распространиться по всей планете.

К такому выводу пришли ученые из Университета Бата в Великобритании, чье исследование опубликовали в журнале Nature Communications.

Астероид, упавший 66 млн лет назад на нашу планету, уничтожил примерно 76% растений и животных. Однако змеи, как и некоторые млекопитающие, птицы, лягушки и рыбы, сумели выжить.

По словам ученых, несколько выживших видов змей после падения астероида долгое время обходились без еды и могли охотиться в темноте. В постапокалиптическом мире змеи обитали в основном под землей или на лесной подстилке, а также в пресной воде.

Небольшого количества рептилий хватило для дальнейшего распространения по планете. После вымирания крупных хищников змеи заняли освобожденное нишевое пространство.

"Без удара астероида они не были бы там, где находятся сегодня", — говорит исследовательница, доктор Кэтрин Кляйн.

Напомним, что проект по воссозданию вымерших шерстистых мамонтов и заселения ими арктической тундры объявила американская компания Colossal, привлекая к сотрудничеству генетиков и биологов из ведущих вузов США.

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