Астероїд розміром з Ейфелеву вежу мчить до Землі 

Об’єкт класифікується як потенційно небезпечний.

За даними NASA, на початку грудня до Землі наблизиться великий астероїд завдовжки близько 330 метрів, а це більше, ніж висота Ейфелевої вежі в Парижі – 300 метрів.

Про це повідомляє jpost.com.

Астероїд 4660 Nereus наблизиться до Землі на відстань 3,9 мільйона кілометрів зі швидкістю 6578 км/с 11 грудня.

Незважаючи на те, що він класифікується як потенційно небезпечний для Землі об'єкт, він навряд чи загрожуватиме нашій планеті, кажуть вчені.

Раніше стало відомо, що восьмирічна Ніколь Олівейра з Бразилії може стати наймолодшою людиною у світі, яка відкрила астероїд, якщо фахівці підтвердять знайдені нею для NASA 18 астероїдів.

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