NASA відправить у космос апарат, щоб він навмисно врізався в астероїд

NASA відправить у космос апарат, щоб він навмисно врізався в астероїд

NАSA планує перевірити здатність Землі захиститися від астероїда

Перша у своєму роді місія DART, спрямована на зміну траєкторії астероїдів і їх перенаправлення, повинна стартувати 23 листопада на борту ракети SpaceX Falcon 9 із військово-повітряної бази Ванденберг у Каліфорнії.

Про це пише CNN.

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Після запуску NASA перевірить свою технологію відхилення астероїдів у вересні 2022 року, щоб побачити, як вона впливає на рух навколоземного астероїда в космосі. Метою місії є Діморфос, невеликий супутник астероїда, що обертається навколо навколоземного астероїда Дідім.

"Астрономи зможуть порівняти спостереження з наземних телескопів до і після удару DART, щоб визначити, наскільки змінився орбітальний період Діморфоса. Це ключовий вимір, який покаже нам, як астероїд відреагував на наші зусилля з відхилення", — сказав Том Статлер, науковий співробітник.

Кінцевою метою DART є отримання інформації про те, як космічні організації можуть захистити Землю від смертоносних астероїдів, що загрожують нашій планеті в майбутньому.

Раніше стало відомо, що восьмирічна Ніколь Олівейра з Бразилії може стати наймолодшою людиною у світі, яка відкрила астероїд, якщо фахівці підтвердять знайдені нею для NASA 18 астероїдів.

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