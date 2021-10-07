NASA отправит в космос аппарат, чтобы он намеренно врезался в астероид

NASA отправит в космос аппарат, чтобы он намеренно врезался в астероид

NАSA планирует проверить способность Земли защититься от астероида

Первая в своем роде миссия DART, направленная на изменение траектории астероидов и их перенаправления, должна стартовать 23 ноября на борту ракеты SpaceX Falcon 9 с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии.

Об этом пишет CNN.

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После запуска NASA проверит свою технологию отклонения астероидов в сентябре 2022 года, чтобы увидеть, как она влияет на движение околоземного астероида в космосе. Целью миссии является Диморфос, небольшой спутник астероида, вращающегося вокруг околоземного астероида Дидим.

"Астрономы смогут сравнить наблюдения с наземных телескопов до и после удара DART, чтобы определить, насколько изменился орбитальный период Диморфоса. Это ключевое измерение, которое покажет нам, как астероид отреагировал на наши усилия по отклонению", — сказал Том Статлер, научный сотрудник.

Конечной целью DART является получение информации о том, как космические организации могут защитить Землю от смертоносных астероидов, угрожающих нашей планете в будущем.

Ранее стало известно, что восьмилетняя Николь Оливейра из Бразилии может стать самым молодым человеком в мире, который открыл астероид, если специалисты подтвердят найденные ею для NASA 18 астероидов.

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