Астероид размером с Эйфелеву башню несется к Земле

Объект классифицируется как потенциально опасный.

По данным NASA, в начале декабря к Земле приблизится большой астероид длиной около 330 метров, а это больше высоты Эйфелевой башни в Париже – 300 метров.

Об этом сообщает jpost.com.

Астероид 4660 Nereus приблизится к Земле на расстояние 3,9 миллионов километров со скоростью 6578 км/с 11 декабря.

Несмотря на то что он классифицируется как потенциально опасный для Земли объект, он вряд ли будет угрожать нашей планете, говорят ученые.

Ранее стало известно, что восьмилетняя Николь Оливейра из Бразилии может стать самым молодым человеком в мире, открывшим астероид, если специалисты подтвердят найденные ею для NASA 18 астероидов.

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