Названо найкасовіший український фільм 2021 року

В національному прокаті стрічка зібрала майже 29 мільйонів грн.

Стало відомо, який український фільм став найкасовішим у 2021 році.

Так, фінальна, третя частина комедії "Скажене весілля" найбільше прийшлася українцям до смаку. Вона зібрала в національному прокаті 28 983 764 гривні і це при тому, що транслювалася у період пандемії, а кінозали були заповнені на 50%.

Перша частина стрічки, як побачила світ 2018-го, зібрала в прокаті 54 918 928 гривень. Друга частина вийшла на широкі екрани 2019-го і зібрала у прокаті 41 273 985 гривень, третя — 28 983 764 гривні.

Усі три кінофільми подивилися в кінотеатрах сотні тисяч українців: загалом було продано близько 745 тисяч квитків, а загальний бокс-офіс сягнув позначки 125 мільйонів гривень.

Зазначимо, що 1 січня о 22:30 в ефірі телеканалу 1+1 відбудеться телепрем'єра третьої частини української кінофраншизи "Скажене весілля-3".

Над виробництвом третьої частини стрічки працювали FILM.UA Group та Prototype Production. Режисер фільму - Любомир Левицький. Продюсери – Юрій Горбунов, Ірина Костюк та Надія Коротушка.

Любомир Левицький та Юрій Горбунов / пресслужба каналу "1+1"

У фільмі зіграли улюблені актори глядачів 1+1: Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Юрій Горбунов, Олександр Кобзар, Віра Кобзар, Інна Приходько й Арам Арзуманян. Акторський склад поповнили молоді українські актори В'ячеслав Хостікоєв і Катерина Файн, які виконають ролі нареченого та нареченої.

В'ячеслав Хостікоєв і Катерина Файн / пресслужба каналу "1+1"

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