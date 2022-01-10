На Водохреще біля Землі пролетить найнебезпечніший цього року астероїд

На Водохреще біля Землі пролетить найнебезпечніший цього року астероїд

Діаметр небесного тіла становить від 1,3 до 3 км.

Найбільший астероїд, який у 2022 році пролетить близько до Землі, з’явиться у небі у ніч на Водохреще, яке в Україні святкують 19 січня.

Про це повідомляє видання In-space.

Небесне тіло, яке отримало назву 7482 1994 PC1, належить до найчисельнішої групи навколоземних астероїдів Аполлон. Вперше його помітили та ідентифікували ще 22 вересня 1974 року.

19 січня о 01:51 за київським часом астероїд наблизиться до Землі на відстань приблизно 1,98 мільйона кілометрів та пролетитть повз нашу планету зі швидкістю 20 кілометрів на секунду.

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Діаметр небесного тіла - у діапазоні від 1296 до 2898 метрів.

Наступного разу цей астероїд з’явиться біля нашої планети 18 січня 2105 року. Тоді він пройде ще далі від Землі - на відстані приблизно 2,33 мільйона кілометрів.

Нагадаємо, раніше поблизу Землі пролетів астероїд розміром з автобус. Відстань до планети становила аж 7,4 мільйона кілометрів.

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