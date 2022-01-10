Глава Европарламента отменил все официальные мероприятия: его госпитализировали

У Давида Сассоли обнаружили серьезные нарушения иммунной системы.

Президента Европейского парламента Давида Сассоли госпитализировали в Италии из-за аномального функционирования его иммунной системы.

Как передает агентство Associated Press, об этом сообщил в понедельник, 10 января, представитель европейского политика Роберто Куйо.

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По его словам, глава Европарламента находится в больнице с 26 декабря, с тех пор все официальные мероприятия с его участием были отменены.

"Эта госпитализация была необходима из-за серьезного осложнения, вызванного нарушением функции иммунной системы", — говорится в сообщении.

В сентябре 2021 года 65-летний Сассоли тяжело перенес пневмонию и попал в больницу во время пленарного заседания Европарламента. Тогда он вернулся в Италию, чтобы выздороветь, но произошел рецидив, который на время удерживает его от выполнения своих обязанностей.

Напомним, ранее во французском Марселе обнаружили новый штамм коронавируса у граждан, прибывших на родину из Камеруна. В новом варианте коронавируса не менее 46 мутаций.

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