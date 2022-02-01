Вчені з'ясували, які жінки найчастіше симулюють оргазм

Приблизно кожна п'ята жінка симулює оргазм, кажуть дослідники.

Жінки, які заробляють більше за своїх партнерів, вдвічі частіше симулюють оргазм. Такого висновку дійшли вчені з Університету Південної Флориди, які опублікували дослідження в журналі Social Psychological and Personality Science.

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Згідно з опублікованим дослідженням, приблизно кожна п'ята жінка симулює оргазм, тому вчені під керівництвом професорки Джессіки Джордан вирішили дослідити цей аспект стосунків у парах.

"Жінки ставлять у пріоритет потреби партнера над своїми власними бажаннями, - сказала Джордан. – Коли суспільство створює неможливі стандарти маскулінності, програють усі”.

У роботі автори опитали 157 жінок, які перебувають у стосунках, і з'ясували, як часто вони симулюють оргазм, а також частоту статевих актів. Результат показав, що жінки, які заробляють більше своїх партнерів, у середньому вдвічі частіше симулюють оргазм.

За словами Джордан, отримані дані не варто сприймати як невдачі чоловіків чи жінок.

Надалі вчені мають намір провести аналогічні дослідження серед одностатевих пар та досліджувати інші причини, що лежать в основі симуляції сексуальної насолоди.

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Раніше вчені з'ясували, що основною причиною передчасної смерті під час сексу або після нього є велика фізична напруженість, а також приймання ліків, зокрема й для лікування еректильної дисфункці

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