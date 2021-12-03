Індустрія порно та онлайн-сексу: у чому користь та шкода для нашого інтимного життя

Ще якісь 10-20 років тому порнографія не була такою загальнодоступною: відеокасети або диски з пікантним відео переписували і передавали одне одному нишком, а вибору особливого не було.

Сьогодні порнозірки, не соромлячись, ведуть свої інстаграми та тік-токи, де показують своїх чоловіків та дітей упереміш з еротичними фото, продають свій мерч та рецепти сирників. Більше того, на порнхабі стає все менше професійних відео у вільному доступі, а все більше – аматорських завантажень, які можуть бути як home-відео сімейних пар, так і revenge porn – викладене з помсти на загальний огляд секс-відео.

А ще зовсім недавно лайфстрими та вебкам взагалі було неможливо уявити, але розвиток високошвидкісного потокового відео та систем вебоплат зробили цей вид послуг широкодоступним. До того ж ми бачимо, як зірки тік-току та інстаграма потихеньку мігрують у сервіс OnlyFans, який також стає платформою для віртуального сексу.

Чи поганий такий перехід індустрії секс-послуг в онлайн та чим він нам загрожує – міркує Микита Галапач, лікар-сексолог (сексопатолог) 5-ї міської лікарні м. Львова, гіпнотерапевт, член східноєвропейської асоціації гіпнотерапевтів та клінічних сексологів.

На щастя, давно закінчилася вікторіанська доба, коли мастурбація вважалася причиною всіх хвороб, аж до оволосіння долонь. Сьогодні вона вважається нормальною і найпоширенішою формою статевої поведінки, зрозуміло, виключаючи випадки, коли всі думки зайняті лише самозадоволенням. Зараз ми живемо в епоху "цифрового переселення народів" — видається, що люди та послуги масово переходять у віртуальний простір. Боротися з цифровою цивілізацією немає сенсу, і нам доведеться сприймати як факт те, що порно – величезний сегмент ринку, і може бути виходом для людей з обмеженими можливостями і тих, хто з різних причин не може зайнятися сексом із партнером.

Але кожен випадок слід розглядати окремо. Про залежність від порно можна говорити, коли людина не може контролювати свою поведінку та приділяє перегляду секс-відео багато годин на день на шкоду своїм основним заняттям. До того ж, порнозалежність може виявлятися і у стосунках. Одна справа — кілька разів зайти на порнхаб, щоб урізноманітнити особисте життя та знизити нудьгу у шлюбі. І зовсім інше — якщо взагалі неможливо займатися сексом без супроводу порно, або сприймати все всерйоз і вірити, що порноіндустрія — зразок сексуальної поведінки.

Цікавий факт: у статистиці, яку збирає порнхаб із усього світу, на переглядах лідирують категорії MILF та аніме. Це свідчить про культурні особливості суспільства, і можна зробити сміливу заяву про його інфантильність і потребу в материнській турботі, так само як у милих, але розпусних героях.

Що стосується онлайн-сексу, то це поняття включає широкий спектр явищ: від веб-камінгу до цифрового ексгібіціонізму. Якщо раніше ексгібіціоніст був "зайчиком", який вистрибував із кущів і демонстрував свої геніталії, то сьогодні він шле свої дікпіки та нюдси в приватні повідомлення, зачіпаючи таким чином почуття адресатів.

Також читайте Навіщо знімати домашнє порно і як це робити правильно. Поради фахівців

Доступність індустрії онлайн-сексу та порно становить небезпеку насамперед для дітей та підлітків. Завдяки "побачив усе, нічого не спробував" можна увігнати людину в комплекси. Міф про важливість розміру для хлопчиків – дуже травмувальна тема, яка може призвести до безлічі проблем. Це і проблеми з ерекцією, основною причиною якої є так званий "синдром тривожного очікування сексуальної невдачі", і блокування розвитку взаємин, і відсутність бажання розвитку стосунків. Навіщо знайомитися, соромлячись, звати дівчинку до кіно за старими еротичними сценаріями, якщо можна одягнути 3D-окуляри і вибрати будь-яку, скориставшись силіконовою іграшкою та зняти статеву напруженість?

Таким чином, онлайн-секс та нові технології можуть бути і способом спробувати щось нове, урізноманітнити своє особисте життя, а з іншого – на це можна підсісти. Водночас нові технології – це додатковий ресурс. Але з погляду клінічної сексології вважається, що двох людей достатньо для того, щоб реалізовувати свою сексуальність. А допресурс потребують духовна спустошеність і емоційний дефіцит, таким чином, цифрові технології мають певні ризики.

Читайте також: