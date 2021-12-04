Стала відома дата довгої розмови Байдена з Путіним про Україну

Спілкування відбудеться в режимі відеоконференції.

У вівторок, 7 грудня, у режимі відеоконференції відбудеться розмова президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним. Одна з головних тем для обговорення - ситуація в Україні.

Про дату розмови повідомили в Кремлі.

Раніше Байден заявив, що розраховує протягом довгої розмови із Путіним обговорити ситуацію навколо України.

"Ми давно знаємо про дії Росії, я вважаю, що на нас чекає довга розмова", — зазначив Байден.

Відповідаючи на запитання журналістів про позначені Путіним "червоні лінії", президент США сказав, що "не приймає нічиїх червоних ліній".

Ще раніше Путін сказав, що "червоними лініями" для Росії стануть розміщення в Україні іноземної зброї та загрози безпеці РФ. У Кремлі заявили, що Путін вимагатиме від Байдена гарантій того, що Україна не стане членом НАТО.

Водночас Байден повідомив, що Білий дім готує набір ініціатив щодо стримування російської агресії проти України.

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