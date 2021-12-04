Стала известна дата долгого разговора Байдена с Путиным об Украине

Общение состоится в режиме видеоконференции.

Во вторник, 7 декабря, в режиме видеоконференции состоится разговор президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Одна из главных тем для обсуждения – ситуация в Украине.

О дате разговора сообщили в Кремле.

Ранее Байден заявил, что рассчитывает в течение долгого разговора с Путиным обсудить ситуацию вокруг Украины.

"Мы давно знаем о действиях России, я считаю, что нас ждет долгий разговор", — отметил Байден.

Отвечая на вопросы журналистов об обозначенных Путиным "красных линиях", президент США сказал, что "не принимает ничьих красных линий".

Еще раньше Путин сказал, что "красными линиями" для России станут размещение в Украине иностранного оружия и угрозы безопасности РФ. В Кремле заявили, что Путин потребует от Байдена гарантий того, что Украина не станет членом НАТО.

В то же время Байден сообщил, что Белый дом готовит набор инициатив по сдерживанию российской агрессии против Украины.

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