Шмыгаль заявил о перевыполнении госбюджета

Средств в бюджет поступило более чем на 4% больше запланированного.
В течение января-ноября 2021 года государственный бюджет Украины был перевыполнен на 4,4%.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"За 11 месяцев этого года поступления от налоговой и таможни обеспечили перевыполнение доходов государственного бюджета. Всего за январь-ноябрь 2021 года в бюджет поступило 984,3 млрд грн или 104,4% от росписи отчетного периода. Только в ноябре план поступлений выполнен на 110%, то есть получено 122 млрд грн (+11,3 млрд грн). В итоге дефицит общего фонда госбюджета за 11 месяцев составил 57,4 млрд грн, что почти в три раза меньше запланированного (175,7 млрд грн)", — отметил премьер.
Напомним, на этой неделе Верховная Рада приняла бюджет на следующий год с дополнительными деньгами. Благодаря принятию закона об увеличении налогов, доходы бюджета выросли на 55 млрд грн. Эти деньги планируют направить на медицину, строительство больниц, дорог, аэропортов, жилья для ветеранов ООС и обустройство государственной границы.
Читайте также:
- За два года количество работающих в Польше украинцев увеличилось: почему едут и сколько зарабатывают.
- Цена газа поставщика "последней надежды" выросла до 47 гривен: коснется ли удорожание клиентов ПОН.
- Работа за границей: стало известно, сколько украинцев в этом году уехали на заработки.