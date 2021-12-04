Шмыгаль заявил о перевыполнении госбюджета

Средств в бюджет поступило более чем на 4% больше запланированного.

В течение января-ноября 2021 года государственный бюджет Украины был перевыполнен на 4,4%.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"За 11 месяцев этого года поступления от налоговой и таможни обеспечили перевыполнение доходов государственного бюджета. Всего за январь-ноябрь 2021 года в бюджет поступило 984,3 млрд грн или 104,4% от росписи отчетного периода. Только в ноябре план поступлений выполнен на 110%, то есть получено 122 млрд грн (+11,3 млрд грн). В итоге дефицит общего фонда госбюджета за 11 месяцев составил 57,4 млрд грн, что почти в три раза меньше запланированного (175,7 млрд грн)", — отметил премьер.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада приняла бюджет на следующий год с дополнительными деньгами. Благодаря принятию закона об увеличении налогов, доходы бюджета выросли на 55 млрд грн. Эти деньги планируют направить на медицину, строительство больниц, дорог, аэропортов, жилья для ветеранов ООС и обустройство государственной границы.

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