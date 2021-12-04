Шмигаль заявив про перевиконання держбюджету

Коштів до бюджету надійшло на понад 4% більше від запланованого.

Протягом січня-листопада 2021 року державний бюджет України був перевиконаний на 4,4%.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"За 11 місяців цього року надходження від податкової та митниці забезпечили перевиконання доходів державного бюджету. Загалом за січень-листопад 2021 року до бюджету надійшло 984,3 млрд грн або 104,4% від розпису звітного періоду. Тільки в листопаді план надходжень виконано на 110%, тобто отримано 122 млрд грн (+11,3 млрд грн). У підсумку дефіцит загального фонду держбюджету за 11 місяців склав 57,4 млрд грн, що майже втричі менше від запланованого (175,7 млрд грн)", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, цього тижня Верховна Рада ухвалила бюджет на наступний рік з додатковими грішми. Завдяки ухваленню закону про збільшення податків, доходи бюджету зросли на 55 млрд грн. Ці гроші планують спрямувати на медицину, будівництво лікарень, доріг, аеропортів, житла для ветеранів ООС та облаштування державного кордону.

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