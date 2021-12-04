Від штаму "Омікрон" не зафіксовано ще жодної смерті — ВООЗ

Від штаму "Омікрон" не зафіксовано ще жодної смерті — ВООЗ

Наразі ВООЗ збирає дані про новий варіант коронавірусу.

Новий штам коронавірусу "Омікрон" не спричинив ще жодного випадку смерті в країнах, де його було виявлено.

ВООЗ у п’ятницю, 3 грудня, підтвердила, що ще потрібен час, щоб визначити, наскільки небезпечний цей штам, чи викликає він тяжкий перебіг захворювання, і наскільки ефективні методи лікування та вакцини проти нього, повідомляє Радіо Свобода.

Попередні дані свідчать, що дуже заразний варіант, який вперше був виявлений у Південній Африці минулого місяця, може викликати легші симптоми, ніж його попередники, зокрема з "Дельтою", яка зараз є домінантним глобальним штамом.

Водночас, частина людей, інфікованих "Омікроном", були госпіталізовані, а смертність вважається пізнім індикатором. Варіант "Омікрон" поширюється в той час, коли лікарні в деяких країнах уже переповнені через сплеск захворюваності, спричинений штамом "Дельта".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Медики з ПАР назвали нетипові симптоми нового омікрон-штаму коронавірусу. У людини піднімається температура та відчувається втома. Вірус вражає людей до 30 років.

Через штам "Омікрон" до України заборонили в'їзд з низки африканських країн

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