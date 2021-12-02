Рада ухвалила бюджет-2022: чого очікувати від нового кошторису

Рада ухвалила бюджет-2022: чого очікувати від нового кошторису

ТСН.ua зібрав основні показники нового держбюджету на наступний рік.

Сьогодні, 2 грудня, Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у парламенті заявив, що "держбюджет-2022 залишився збалансованим та реалістичним, але при цьому дійсно є бюджетом модернізації країни".

Однак, чи дійсно це так, чого варто очікувати українцям від нового кошторису, розбирався ТСН.ua.

Основні показники

доходи — 1,322 трлн грн. Це на 54,73 млрд грн більше, ніж у проєкті першого читання.

видатки — 1,497 трлн грн (на 55,73 млрд грн більше, ніж у першому читанні).;

повернення кредитів — 10,28 млрд грн;

надання кредитів — 23,74 млрд грн;

прогноз номінального ВВП — 5368,7 млрд;

прогнозована споживча інфляція — 6,2%.

Середньорічний курс закладають на рівні 28,6 гривні за долар. Дефіцит бюджету сягне 188,8 млрд грн, що складає 3,5% ВВП.

Оборона та безпека

Витрати на безпеку та оборону збільшили до 6% ВВП. На цю сферу планують витратити 323,1 млрд. З них на Збройні сили України — 2,5 мільярда.

Силові структури:

РНБО — 388,1 млн грн (250 млн грн у 2021 році). У першому читанні РНБО мали виділити 303 млн;

Міністерство внутрішніх справ, якому підпорядковується Нацгвардія і прикордонники — 99,2 млрд грн (98,3 млрд грн у 2021 році);

СБУ — 16,1 млрд грн (15 млрд грн у 2021 році).

Крім того, влада обіцяє у 2022 році на 100% забезпечити житлом ветеранів АТО. На це заклали 5,5 млрд грн.

Медицина

У бюджеті на 2022 рік передбачено кошти для встановлення базового рівня заробітної плати для лікарів на рівні 20 тисяч гривень та 13,5 тисячі гривень — для середніх медичних працівників. Загалом на зарплату медикам виділили 2 млрд грн.

На закупівлю дороговартісних ліків, зокрема для лікування СМА — 300 мільйонів гривень;

гривень; У порівнянні з 2021 роком оплата пакетів медичних послуг за програмою медичних гарантій збільшена на 33,8 млрд грн.

Загалом на сферу охорони здоров’я наступного року планують виділити 194 млрд грн. На вакцинацію у 2022 році виділяють 2,6 млрд грн.

Освіта

Як повідомляє osvita.ua, видатки Міністерства освіти і науки наступного року будуть збільшені на 14,4 млрд грн. Загалом Держбюджет передбачає 153,7 млрд грн для МОН.

Зокрема, на субвенції для розвитку освіти передбачено 112,9 млрд грн (103,7 млрд грн у 2021-му). У 2022 році буде виділено кілька субвенцій:

освітня субвенція — 108 млрд;

субвенція на розвиток Нової української школи — 1,57 млрд;

субвенція на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" — 1 млрд грн;

субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 500 млн;

субвенція на створення НПЦ професійної освіти – 250 млн;

нова субвенція на гарантування пожежної безпеки у школах – 1,50 млрд.

Державні видатки МОН на 2022 рік становлять 40,9 млрд грн, що на 5,4 млрд грн більше за минулорічний показник.

Культура та спорт

На культуру, креативні індустрії та інформаційну політику передбачено 14,5 млрд грн. Зокрема, субвенції – 1,8 млрд грн (Велика Реставрація та Центри культурних послуг). Це майже на 2 млрд грн більше, ніж торік. Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Телеграм.

На кіно виділили 1 мільярд, проте МКІП ці гроші не отримає.На спорт потратять 11,3 мільярда гривень.

Зарплати і пенсії

Мінімальна зарплата зросте:

від 1 січня 2022 року — до 6500 грн;

від 1 жовтня 2022 року — до 6700 грн.

Середня зарплата у 2022 році становитиме 15 258 гривень. Експерти попереджають, що суттєве підвищення зарплати без відповідного розвитку економіки може призвести до стрімкого росту інфляції.

Мінімальна пенсія:

від 1 червня 2022 року — 2027 грн;

від 1 грудня 2022 року — 2093 грн.

Прожитковий мінімум

від 1 січня 2022 року — 2393 грн;

від 1 липня — 2508 грн;

від 1 грудня — 2589 грн.

Прожитковий мінімум для дітей:

від 1 липня 2022 року — 2 201 гривня для дітей віком до 6 років та 2 744 гривні для дітей віком 6-18 років відповідно;

від 1 грудня 2022 року — 2 272 гривні та 2 833 гривні.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність: від 1 січня — 1934 гривні, від 1 липня — 2027 гривень, від 1 грудня — 2093 гривні.

Як зазначає ВВС-Україна, український прожитковий мінімум залишається нижчим за рівень "абсолютної бідності" — фізіологічного мінімуму, необхідного для життя людини, запропонований ООН (5 доларів на день відповідно до паритету купівельної спроможності для країн Центральної й Східної Європи та СНД).

Стипендії

Від січня передбачено зростання мінімальної стипендії для студентів вищих навчальних закладів до 2 тис грн (відмінникам — до 2 550 грн). Для студентів закладів середньої спеціальної освіти стипендію підвищать у 2,5 раза — з 480 грн до 1250 грн.

Субсидії

Витрати на субсидії складуть 38,4 млрд гривень. Запланована на 2022 рік сума є значно меншою, ніж у 2021 році. Цьогоріч на субсидії для населення витратять 47,2 млрд гривень.

Органи влади

Офіс президента — 2,9 млрд грн;

Апарат Верховної Ради — 2,7 млрд грн;

Секретаріат Кабміну — 1,3 млрд грн;

Офіс Генпрокурора — 13,6 млрд грн.

Дороги та інфраструктура

На улюблену для президента сферу — будівництво доріг — виділили 124 мільярди гривень. Бюджет Мінінфраструктури збільшили до 1,64 млрд грн. 4,4 млрд грн спрямують на розвиток аеропортів.

"Тисяча Зеленського" і президентський університет

З 4,4 млрд грн, які, як вказано вище, виділили на аеропорти, 1 млрд грн потратять на Українські авіалінії, створені за ініціативи Зеленського. Влада обіцяє, що Українські національні авіалінії запрацюють уже в 2022 році.

На виплати "тисячі Зеленського" передбачено 3 млрд грн.

На проєкт "Президентський університет", який планують побудувати на столичному ВДНГ, у бюджеті 2022 року виділили майже 500 млн грн.

Де візьмуть гроші