Рада приняла бюджет-2022: чего ожидать от новой сметы

ТСН.ua собрал основные показатели нового госбюджета на следующий год.

Сегодня, 2 декабря, Верховная Рада приняла госбюджет на 2022 год.

Премьер-министр Денис Шмигаль в парламенте заявил, что "госбюджет-2022 остался сбалансированным и реалистичным, но при этом действительно является бюджетом модернизации страны".

Однако действительно ли это так, чего стоит ожидать украинцам от новой сметы, разбирался ТСН.ua.

Основные показатели

доходы — 1,322 трлн грн. Это на 54,73 млрд грн больше, чем в проекте первого чтения.

расходы — 1,497 трлн грн (на 55,73 млрд грн больше, чем в первом чтении);

возврат кредитов — 10,28 млрд грн;

предоставление кредитов — 23,74 млрд грн;

прогноз номинального ВВП – 5368,7 млрд;

прогнозируемая потребительская инфляция – 6,2%.

Среднегодовой курс закладывают на уровне 28,6 гривны за доллар. Дефицит бюджета составит 188,8 млрд грн, что составляет 3,5% ВВП.

Оборона и безопасность

Расходы на безопасность и оборону увеличили до 6% ВВП. На эту сферу планируют потратить 323,1 миллиарда. Из них на Вооруженные силы Украины — 2,5 миллиарда.

Силовые структуры:

СНБО – 388,1 млн грн (250 млн грн в 2021 году). В первом чтении СНБО должны были выделить 303 млн;

Министерство внутренних дел, которому подчиняется Нацгвардия и пограничники – 99,2 млрд грн (98,3 млрд грн в 2021 году);

СБУ – 16,1 млрд грн (15 млрд грн в 2021 году).

Кроме того, власти обещают в 2022 году на 100% обеспечить жильем ветеранов АТО. На это заложили 5,5 млрд. грн.

Медицина

В бюджете на 2022 год предусмотрены средства для установления базового уровня заработной платы для врачей на уровне 20 тысяч гривен и 13,5 тысяч гривен — для средних медицинских работников. В общей сложности на зарплату медикам выделили 2 млрд грн.

На закупку дорогостоящих лекарств, в том числе для лечения СМА – 300 миллионов гривен;

гривен; По сравнению с 2021 годом оплата пакетов медицинских услуг по программе медицинских гарантий увеличена на 33,8 млрд. грн.

Всего на сферу здравоохранения в следующем году планируется выделить 194 млрд. грн. На вакцинацию в 2022 году выделяют 2,6 млрд грн.

Образование

Как сообщает osvita.ua, расходы Министерства образования и науки в следующем году будут увеличены на 14,4 млрд грн. В общей сложности Госбюджет предусматривает 153,7 млрд грн для МОН.

В частности, на субвенции для развития образования предусмотрено 112,9 млрд. грн. (103,7 млрд. грн. в 2021-м). В 2022 году будет выделено несколько субвенций:

образовательная субвенция – 108 млрд;

субвенция на развитие Новой украинской школы — 1,57 млрд;

субвенция на реализацию программы "Состоятельная школа для лучших результатов" — 1 млрд грн;

субвенция на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями – 500 млн;

субвенция на создание НПЦ профессионального образования – 250 млн;

новая субвенция на обеспечение пожарной безопасности в школах – 1,50 млрд.

Государственные расходы МОН на 2022 год составляют 40,9 млрд грн, что на 5,4 млрд грн больше прошлогоднего показателя.

Культура и спорт

На культуру, креативные индустрии и информационную политику предусмотрено 14,5 млрд. грн. В частности, субвенции – 1,8 млрд грн (Большая Реставрация и Центры культурных услуг). Это почти на 2 млрд грн больше, чем в прошлом. Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Телеграмме.

На кино выделили 1 миллиард, однако МКИП эти деньги не получит. На спорт потратят 11,3 миллиарда гривен.

Зарплаты и пенсии

Минимальная зарплата вырастет:

с 1 января 2022 года — до 6500 грн;

с 1 октября 2022 года — до 6700 грн.

Средняя зарплата в 2022 году составит 15 258 гривен. Эксперты предупреждают, что существенное повышение зарплат без соответствующего развития экономики может привести к стремительному росту инфляции.

Минимальная пенсия :

с 1 июня 2022 года — 2027 грн;

с 1 декабря 2022 года — 2093 грн.

Прожиточный минимум

с 1 января 2022 года — 2393 грн;

с 1 июля — 2508 грн;

с 1 декабря — 2589 грн.

Прожиточный минимум для детей:

с 1 июля 2022 года — 2 201 гривна для детей в возрасте до 6 лет и 2 744 гривны для детей в возрасте 6-18 лет соответственно;

с 1 декабря 2022 года — 2 272 гривны и 2 833 гривны.

Прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность : с 1 января — 1934 гривны, с 1 июля — 2027 гривен, с 1 декабря — 2093 гривны.

Как отмечает ВВС-Украина, украинский прожиточный минимум остается ниже уровня "абсолютной бедности" — физиологического минимума, необходимого для жизни человека, предложенного ООН ( 5 долларов в день в соответствии с паритетом покупательной способности для стран Центральной и Восточной Европы и СНГ).

Стипендии

С января предусмотрен рост минимальной стипендии для студентов вузов до 2 тыс грн (отличникам — до 2 550 грн ). Для студентов заведений среднего специального образования стипендию повысят в 2,5 раза – с 480 грн до 1250 грн.

Субсидии

Расходы на субсидии составят 38,4 млрд гривен. Запланированная на 2022 год сумма значительно меньше, чем в 2021 году. В этом году на субсидии для населения потратят 47,2 млрд. гривен.

Органы власти

Офис президента — 2,9 млрд грн;

Аппарат Верховной Рады – 2,7 млрд грн;

Секретариат Кабмина – 1,3 млрд грн;

Офис Генпрокурора — 13,6 млрд грн.

Дороги и инфраструктура

На любимую для президента сферу – строительство дорог – выделили 124 миллиарда гривен. Бюджет Мининфраструктуры увеличил до 1,64 млрд грн. 4,4 млрд грн направят на развитие аэропортов.

"Тысяча Зеленского" и президентский университет

Из 4,4 млрд. грн., которые, как указано выше, выделили на аэропорты, 1 млрд. грн потратят на Украинские авиалинии, созданные по инициативе Зеленского. Власти обещают, что украинские национальные авиалинии заработают уже в 2022 году.

На выплаты "тысячи Зеленского" предусмотрено 3 млрд. грн.

На проект "Президентский университет", который планируется построить на столичном ВДНХ, в бюджете 2022 года выделили почти 500 млн грн.

Где возьмут деньги