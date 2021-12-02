Рада приняла бюджет-2022: чего ожидать от новой сметы

ТСН.ua собрал основные показатели нового госбюджета на следующий год.
Сегодня, 2 декабря, Верховная Рада приняла госбюджет на 2022 год.
Премьер-министр Денис Шмигаль в парламенте заявил, что "госбюджет-2022 остался сбалансированным и реалистичным, но при этом действительно является бюджетом модернизации страны".
Однако действительно ли это так, чего стоит ожидать украинцам от новой сметы, разбирался ТСН.ua.
Основные показатели
- доходы — 1,322 трлн грн. Это на 54,73 млрд грн больше, чем в проекте первого чтения.
- расходы — 1,497 трлн грн (на 55,73 млрд грн больше, чем в первом чтении);
- возврат кредитов — 10,28 млрд грн;
- предоставление кредитов — 23,74 млрд грн;
- прогноз номинального ВВП – 5368,7 млрд;
- прогнозируемая потребительская инфляция – 6,2%.
Среднегодовой курс закладывают на уровне 28,6 гривны за доллар. Дефицит бюджета составит 188,8 млрд грн, что составляет 3,5% ВВП.
Оборона и безопасность
Расходы на безопасность и оборону увеличили до 6% ВВП. На эту сферу планируют потратить 323,1 миллиарда. Из них на Вооруженные силы Украины — 2,5 миллиарда.
Силовые структуры:
- СНБО – 388,1 млн грн (250 млн грн в 2021 году). В первом чтении СНБО должны были выделить 303 млн;
- Министерство внутренних дел, которому подчиняется Нацгвардия и пограничники – 99,2 млрд грн (98,3 млрд грн в 2021 году);
- СБУ – 16,1 млрд грн (15 млрд грн в 2021 году).
Кроме того, власти обещают в 2022 году на 100% обеспечить жильем ветеранов АТО. На это заложили 5,5 млрд. грн.
Медицина
В бюджете на 2022 год предусмотрены средства для установления базового уровня заработной платы для врачей на уровне 20 тысяч гривен и 13,5 тысяч гривен — для средних медицинских работников. В общей сложности на зарплату медикам выделили 2 млрд грн.
- На закупку дорогостоящих лекарств, в том числе для лечения СМА – 300 миллионов гривен;
- По сравнению с 2021 годом оплата пакетов медицинских услуг по программе медицинских гарантий увеличена на 33,8 млрд. грн.
Всего на сферу здравоохранения в следующем году планируется выделить 194 млрд. грн. На вакцинацию в 2022 году выделяют 2,6 млрд грн.
Образование
Как сообщает osvita.ua, расходы Министерства образования и науки в следующем году будут увеличены на 14,4 млрд грн. В общей сложности Госбюджет предусматривает 153,7 млрд грн для МОН.
В частности, на субвенции для развития образования предусмотрено 112,9 млрд. грн. (103,7 млрд. грн. в 2021-м). В 2022 году будет выделено несколько субвенций:
- образовательная субвенция – 108 млрд;
- субвенция на развитие Новой украинской школы — 1,57 млрд;
- субвенция на реализацию программы "Состоятельная школа для лучших результатов" — 1 млрд грн;
- субвенция на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями – 500 млн;
- субвенция на создание НПЦ профессионального образования – 250 млн;
- новая субвенция на обеспечение пожарной безопасности в школах – 1,50 млрд.
Государственные расходы МОН на 2022 год составляют 40,9 млрд грн, что на 5,4 млрд грн больше прошлогоднего показателя.
Культура и спорт
На культуру, креативные индустрии и информационную политику предусмотрено 14,5 млрд. грн. В частности, субвенции – 1,8 млрд грн (Большая Реставрация и Центры культурных услуг). Это почти на 2 млрд грн больше, чем в прошлом. Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Телеграмме.
На кино выделили 1 миллиард, однако МКИП эти деньги не получит. На спорт потратят 11,3 миллиарда гривен.
Зарплаты и пенсии
Минимальная зарплата вырастет:
- с 1 января 2022 года — до 6500 грн;
- с 1 октября 2022 года — до 6700 грн.
Средняя зарплата в 2022 году составит 15 258 гривен. Эксперты предупреждают, что существенное повышение зарплат без соответствующего развития экономики может привести к стремительному росту инфляции.
Минимальная пенсия :
- с 1 июня 2022 года — 2027 грн;
- с 1 декабря 2022 года — 2093 грн.
Прожиточный минимум
- с 1 января 2022 года — 2393 грн;
- с 1 июля — 2508 грн;
- с 1 декабря — 2589 грн.
Прожиточный минимум для детей:
- с 1 июля 2022 года — 2 201 гривна для детей в возрасте до 6 лет и 2 744 гривны для детей в возрасте 6-18 лет соответственно;
- с 1 декабря 2022 года — 2 272 гривны и 2 833 гривны.
Прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность : с 1 января — 1934 гривны, с 1 июля — 2027 гривен, с 1 декабря — 2093 гривны.
Как отмечает ВВС-Украина, украинский прожиточный минимум остается ниже уровня "абсолютной бедности" — физиологического минимума, необходимого для жизни человека, предложенного ООН ( 5 долларов в день в соответствии с паритетом покупательной способности для стран Центральной и Восточной Европы и СНГ).
Стипендии
С января предусмотрен рост минимальной стипендии для студентов вузов до 2 тыс грн (отличникам — до 2 550 грн ). Для студентов заведений среднего специального образования стипендию повысят в 2,5 раза – с 480 грн до 1250 грн.
Субсидии
Расходы на субсидии составят 38,4 млрд гривен. Запланированная на 2022 год сумма значительно меньше, чем в 2021 году. В этом году на субсидии для населения потратят 47,2 млрд. гривен.
Органы власти
- Офис президента — 2,9 млрд грн;
- Аппарат Верховной Рады – 2,7 млрд грн;
- Секретариат Кабмина – 1,3 млрд грн;
- Офис Генпрокурора — 13,6 млрд грн.
Дороги и инфраструктура
На любимую для президента сферу – строительство дорог – выделили 124 миллиарда гривен. Бюджет Мининфраструктуры увеличил до 1,64 млрд грн. 4,4 млрд грн направят на развитие аэропортов.
"Тысяча Зеленского" и президентский университет
Из 4,4 млрд. грн., которые, как указано выше, выделили на аэропорты, 1 млрд. грн потратят на Украинские авиалинии, созданные по инициативе Зеленского. Власти обещают, что украинские национальные авиалинии заработают уже в 2022 году.
На выплаты "тысячи Зеленского" предусмотрено 3 млрд. грн.
На проект "Президентский университет", который планируется построить на столичном ВДНХ, в бюджете 2022 года выделили почти 500 млн грн.
Где возьмут деньги
От приватизации в следующем году планируется получить 8 миллиардов гривен. Власти ожидают, что МВФ предоставит кредит в размере 2,89 млрд долларов.
В целом заимствования будут составлять 571,1 млрд гривен, из них внутренние — 429,9 млрд., внешние — 151,2 млрд. гривен.
По словам главы Минфина Сергея Марченко, в госбюджете предусмотрен рост рентной платы за пользование недрами и добыча природного газа и нефти — на 24 млрд грн.
Кроме того, государство намерено повысить налоги.
Лицензирование азартных игр и лотерей составляет 1,2 млрд грн. Хотя эта цифра значительно меньше, чем в 2021 году — почти в 6 раз.
Как сообщает "Экономическая правда ", в госбюджете увеличено:
- налог на прибыль на 21 млрд грн (до 158 млрд грн);
- НДС отечественный (+13 млрд грн до 179,6 млрд грн);
- НДС импортный (6,5 млрд грн до 405 млрд грн),
- акцизы (на 1,5 млрд грн и +5,3 млрд грн отечественного и импортного);
- эконалог (на 1,7 млрд грн).