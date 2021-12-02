Соответствующее решение было принято нардепами 2 декабря.

Верховная Рада приняла госбюджет на 2022 год. В целом поддержали проект закона 286 нардепов.

Соответствующее решение было принято нардепами во время заседания ВРУ 2 декабря.

Согласно имеющейся информации, ко второму чтению законопроекта Кабмин увеличил доходы и расходы госбюджета. Доходы бюджета увеличены на 54,7 млрд грн, расходы – на 55,5 млрд грн. Среди приоритетов: рост зарплат медиков, обеспечение жильем участников АТО, увеличение стипендий, цифровизация.

Основные показатели:

Доходы госбюджета – 1,322 трлн грн;

Расходы госбюджета – 1,497 трлн грн;

Предельный объем дефицита – 188,798 млрд грн;

Поступления от рентных платежей – 71,25 млрд грн.

Расходы на оборону – 6% ВВП;

В частности, согласно законопроекту, предусмотрено на зарплаты медикам 2,1 млрд грн.; на социальную поддержку из-за карантина – 3 млрд грн; на программу "Питьевая вода Украины" – 1 млрд грн. На цифровизацию выделили 1,9 млрд грн, а на реконструкцию культурных памятников – 1,7 млрд грн. На кино уйдет 1 млрд грн.

На развитие аэропортной инфраструктуры было дано 3,4 млрд. грн, железнодорожная инфраструктура получила 4,3 млрд. грн. На закупку дорогостоящих лекарств, в частности для лечения СМА, выделено 300 млн грн. Кроме того, в госбюджете предусмотрено 416 млн грн на подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения.

Также заложены средства на подготовку к внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования – 50 млн грн.

Верховная Рада #Рада9 приняла в целом Закон «О Государственном бюджете Украины на 2022 год», #3П6000 pic.twitter.com/KkkebuxQDP — Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) December 2, 2021

По словам министра финансов Сергея Марченко, также повышены на 3,7 миллиарда расходы на национальную безопасность и оборону, в частности, на Вооруженные силы Украины – 2,5 миллиарда. Глава Минфина добавил, что Верховная Рада получит дополнительно 83,9 миллионов финансирования, Государственное управление делами – 23,7 миллиона, из них на Офис президента - 12,5 миллиона.

Также читайте Бюджет-2022: чего ожидать от новой сметы и кому придется затянуть пояса

В свою очередь глава правительства Денис Шмыгаль поблагодарил народных депутатов за голосование, назвав это сознательной позицией.

"Госбюджет-2022 остался сбалансированным и реалистичным, но при этом действительно бюджетом модернизации страны. Приоритеты сметы остаются неизменными: медицина, образование, оборона и безопасность, социальная сфера, инфраструктура, поддержка бизнеса и инноваций. Как уже анонсировал президент, один из главных акцентов этого бюджета — это повышение зарплаты нашим медикам. 20 тысяч грн будет минимальной зарплатой для врачей. Впервые в государственном бюджете выполнено требование закона "Об образовании. Прогнозный объем расходов сводного бюджета на образование на 2022 год планируется на уровне 7,3% ВВП", – написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, за последние 10 лет ни один бюджет не предусматривал такой объем капитальных расходов, как будет в 2022 году.

"140 млрд грн, или 9,4% от всех расходов — это именно инвестиции в развитие экономики. Предусмотрены средства и на программы льготного кредитования, и на доступную ипотеку для всех украинцев. В бюджете заложены десятки новых программ и практически по всем статьям основных расходов мы значительно повышаем финансирование. Это бюджет для развития и модернизации нашей страны", – уточнил премьер.

Читайте также: