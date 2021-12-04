Тоня Матвиенко о разводе своих родителей: "Устали друг от друга"

Тоня Матвиенко о разводе своих родителей: "Устали друг от друга"

Звезда говорит, что родителям нужно отдохнуть.

Украинская певица Тоня Матвиенко впервые прокомментировала, как отреагировала на новость о разводе родителей.

Исполнительница говорит, что совершенно спокойно отреагировала на это. Тем более, она убеждена, что родители устали друг от друга, поэтому некоторое время им нужно побыть наедине.

"Я нормально отреагировала. Если им спокойнее друг без друга, то это лучше, чем когда есть ссоры, раздражение. Люди хотят побыть в покое, пожить для себя. Устали друг от друга", — рассказала Тоня "Зірковому шляху".

Нина Матвиенко с мужем / instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, Нина Матвиенко и Петр Гончар начали жить отдельно. Артистка рассказала, что всю жизнь была, как муж и обеспечивала семью, и что Гончар несколько раз ее очень сильно подвел.

Впрочем, недавно Нина Митрофановна призналась, что, возможно, они с мужем будут снова жить вместе. Тем более официально супруги не развелись.

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