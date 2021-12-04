"Вест Хэм" без Ярмоленко неожиданно обыграл лидера АПЛ

Судьба поединка решилась за три минуты до завершения.

В матче-открытии 15-го тура английской Премьер-лиги "Вест Хэм" принимал "Чесли". Хозяева поля вырвали победу за несколько минут до конца поединка – матч завершился со счетом – 3:2.

Счет матча на 29-й минуте открыл защитник гостей Тиагу Силва по передаче Мейсона Маунта. За пять минут до конца первого тайма Мануэль Лансини реализовал пенальти и сравнял счет.

На 44-й минуте Маунт снова вывел "Челси" вперед. Ему ассистировал Хаким Зиех. Но в середине второго тайма Джаррод Боуэн снова восстановил паритет в противостоянии, а за три минуты до конца Артур Масуак вырвал для "молотобойцев" победу.

Украинский игрок "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко провел этот поединок на скамье запасных.

После этого матча "Вест Хэм" набрал 27 очков и остался на четвертом месте.

"Челси", в свою очередь, с 33 очками продолжает лидировать в турнирной таблице.

В следующем туре "Челси" сыграет с "Лидсом". Матч состоится в субботу, 11 декабря. "Вест Хэм" на выезде встретится с "Бернли" в воскресенье, 12 декабря.

Читайте также:

Роналду с космическим достижением принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Арсеналом" в АПЛ

"Бенфика" потерпела поражение в дерби перед судьбоносной игрой в ЛЧ с "Динамо"