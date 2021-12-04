Следом за Facebook произошел сбой и в Instagram

Следом за Facebook произошел сбой и в Instagram

О причинах глобального сбоя пока неизвестно.

В субботу, 4 декабря, произошел глобальный сбой в соцсети Instagram. На это жалуются и пользователи из Украины.

В частности, у многих не работает или работает некорректно ни мобильное приложение, ни веб-версия.

DownDetector, отслеживающий в реальном времени работу различных онлайн-сервисов и порталов, отмечает, что 61% пользователей жалуются на сбой мобильного приложения Instagram, 20% сетуют на веб-версию, а еще в 20% вообще ничего не грузится.

Downdetector

Отметим, что перед этим подобный глобальный сбой произошел и в соцсети Facebook – 90% пользователей жалуются на некорректную работу веб-версии.

Эти обе соцсети – и Instagram, и Facebook – подчинены компании Meta Марка Цукерберга. И подобные глобальные сбои в работе соцсетей в последние месяцы участились.

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