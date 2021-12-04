Facebook снова сломался

О причинах глобального сбоя пока неизвестно.

В субботу, 4 декабря, около 15:00 произошел очередной глобальный сбой в работе соцсети Facebook. Об этом, в частности, жалуются и пользователи из Украины.

90% нареканий – на сбой именно в работе веб-версии. Еще 6% жалуются, что не могут зайти в свой профиль, а 5% – что вообще не могут загрузить Facebook. Такие данные DownDetector, который отслеживает в реальном времени работу различных онлайн-сервисов и порталов.

Downdetector

Пользователи жалуются, что страница может вообще не загружаться или загружается очень медленно. Если почистить кэш, то страница соцсети может загрузиться, но отображается некорректно, не подгружает ленту сообщений, не открывает отдельные страницы, не создает посты и т.д.

Компания Meta Марка Цукерберга, которой подчинен Facebook, пока молчит, почему произошел сбой и когда соцсеть начнет корректно работать.

Следом за Facebook 4 декабря произошел сбой и в Instagram.

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